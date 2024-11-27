Кроос получил приз «Золотой игрок Европы»

Издание Tuttosport отметило бывшего футболиста мадридского «Реала» и национальной сборной Германии Тони Крооса. 34-летний немец выиграл награду «Золотой игрок Европы». Об этом в среду было объявлено официально.

Как известно, Кроос завершил футбольную карьеру после летнего чемпионата Европы. Полузащитник довольно рано решил повесить бутсы на гвоздь. При этом Тони не раз говорил о желании уйти из футбола на пике.

Стоит сказать, что по ходу футбольной карьеры Тони Кроос поиграл за «Баварию», «Байер» и «Реал». За плечами Крооса 114 матчей за национальную сборную Германии.