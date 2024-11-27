Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль выиграл престижную награду Golden Boy. О победе Ямаля издание Tuttosport, вручающее приз, объявило официально.

То, что обладателем приза Golden Boy стал Ямаль, не является сюрпризом. Талантливый футболист считался безоговорочным фаворитом в борьбе за награду после своих успешных выступлений за «Барселону» и сборную Испании.

Приз Golden Boy вручается лучшему молодому футболисту Европы с 2003 года. Обладателем награды может стать игрок в возрастной категории до 21 года.

Отметим, что в прошлом году приз выиграл полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.