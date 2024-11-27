Санья: «Даже Зидана критиковали – Мбаппе в «Реале» нужно время»

Бывший защитник сборной Франции Бакари Санья дал комментарий по поводу выступления Килиана Мбаппе в «Реале».

«Я не сомневаюсь, что трансфер Мбаппе в «Реал» будет успешным. Все ожидали, что он придёт и сразу побьёт все рекорды. Но если вы вспомните, то Криштиану Роналду начал путь в «Реале» не очень хорошо. А когда Бензема переходил в «Реал», то все думали, что клуб совершил ошибку, подписав его. Трансфер Бекхэма тоже называли провалом. Килиан не единственный, кто тяжело стартовал в «Реале». Такое случалось даже с легендами. Даже Зидан сталкивался с критикой! Нужно время, но Мбаппе добьётся успеха в «Реале», - сказал Санья Mega Dice.

В 17 матчах за «Реал» Килиан Мбаппе забил девять голов и отдал два результативных паса на партнёров.