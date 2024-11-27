Педри: Я не критиковал Хави

В сентябре полузащитник «Барселоны» Педри говорил о том, что при Хансе-Дитере Флике команда стала работать лучше. Многие восприняли это как косвенную критику в адрес бывшего тренера – в адрес Хави. Теперь Педри прояснил свои слова.

«У нас изменились тренировки в спортзале. Я не хочу говорить, что раньше мы не работали. Люди стали говорить, что я сказал, что с Хави мы не работали. Это ложь. Просто мы работаем по-другому, и такой способ мне подходит лучше», - сказал Педри журналистам.

Напомним, что во вторник вечером «Барселона» разгромила на своём поле «Брест» со счётом 3:0 в пятом туре Лиги чемпионов.