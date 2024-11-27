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«Реал» готов продать игрока ради Дэвиса слухи

27 Ноября 2024 • 16:20 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Хетафе
01.12 18:15

Левый защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия может сменить клубную прописку.

Как утверждает Diario Sport, «Реал» готов продать Гарсию, чтобы освободить место на краю обороны для защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса.

Ранее сообщалось, что Дэвис бесплатно перейдет в стан «сливочных» после окончания текущего сезона.

25-летний Гарсия является воспитанником «Реала». В этом сезоне он принял участие в 13 играх во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Действующий трудовой договор Гарсии с клубом рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис Фран Гарсия трансферы футбола - зима 2025 ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
27 Ноября 2024 в 16:30
не удивительно, Фран оказался очень примитивным игроком, уровня середины Ла Лиги.....
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