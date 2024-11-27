Левый защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия может сменить клубную прописку.

Как утверждает Diario Sport, «Реал» готов продать Гарсию, чтобы освободить место на краю обороны для защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса.

Ранее сообщалось, что Дэвис бесплатно перейдет в стан «сливочных» после окончания текущего сезона.

25-летний Гарсия является воспитанником «Реала». В этом сезоне он принял участие в 13 играх во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Действующий трудовой договор Гарсии с клубом рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 15 миллионов евро.