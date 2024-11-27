Стал известен обладатель Golden Boy - это игрок «Барселоны»

17-летний полузащитник Ламин Ямаль, выступающий за каталонскую «Барселону» и сборную Испании, получит награду Golden Boy. Этот приз вручают лучшему молодому игроку года.

Согласно информации журналистов Diario Sport, престижную индивидуальную награду звезда «Барселоны» получит сегодня, 27 ноября.

Напомним, что в прошлом году обладателем премии Golden Boy стал полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем.

В текущем сезоне чемпионата Испании Ламин поучаствовал в 12 матчах. Он записал на свой счет пять забитых мячей и семь голевых передач.