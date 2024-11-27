Полузащитник «Барселоны» Педри назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры

Хавбек каталонской «Барселоны» Педри ответил на вопрос о своем будущем в стане «сине-гранатовых».

«Я много раз говорил, что «Барселона» является клубом, в котором я хочу остаться навсегда», - передает слова 22-летнего полузащитника Barcelona Noticias.

Срок действующего трудового соглашения между Педри и «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2026 года. В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в 19 матчах «Барселоны». Хавбек записал на свой счет три забитых мяча и две голевые передачи.

После 14 матчей Ла Лиги подопечные Ханса-Дитера Флика занимают первое место в таблице.