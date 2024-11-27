«Реал» интересуется защитником «ПСЖ»

Центральный защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе может сменить французский чемпионат на испанскую Ла Лигу, информирует Todofichajes.

По данным журналистов, в подписании 29-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал». «Королевский» клуб испытывает проблемы с оборонительной линией и подыскивает усиление. Кандидатура Кимпембе считается одной из приоритетных для «сливочных».

Контракт Преснела с парижским грандом рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в девять миллионов евро.

Сегодня, 27 ноября, «Реал» на выезде сыграет с «Ливерпулем» в матче Лиги чемпионов УЕФА.