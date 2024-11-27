Экс-игрок «Реала» Асенсио может вернуться в Испанию

Испанский полузащитник «ПСЖ» Марко Асенсио подумывает о возвращении в Ла Лигу, где ранее выступал за мадридский «Реал». Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Как стало известно журналистам, у 28-летнего вингера есть два варианта трудоустройства в испанском чемпионате. В подписании Асенсио заинтересованы «Реал Сосьедад» и «Севилья».

Марко связан контрактными обязательствами с французским грандом до середины 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Асенсио провел десять поединков. Полузащитник отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.