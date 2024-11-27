Анчелотти назвал ключевые изменения в игре «Реала» в последних матчах

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, за счёт чего команде удалось прибавить в двух последних матчах.

В воскресенье «сливочные» уверенно обыграли «Леганес» (3:0), а ранее разгромили «Осасуну» (4:0). По словам итальянского рулевого, команда заиграла лучше после ряда игровых изменений.

«В последних двух матчах мы играли более компактно и сплочённо. Это ключевые факторы», – заявил Анчелотти в преддверии поединка Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Выездная для мадридского гранда битва с действующим лидером Английской премьер-лиги состоится в среду. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.