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Анчелотти назвал ключевые изменения в игре «Реала» в последних матчах

27 Ноября 2024 • 08:13 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
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Через 14 ч. 25 мин.

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, за счёт чего команде удалось прибавить в двух последних матчах.

В воскресенье «сливочные» уверенно обыграли «Леганес» (3:0), а ранее разгромили «Осасуну» (4:0). По словам итальянского рулевого, команда заиграла лучше после ряда игровых изменений.

«В последних двух матчах мы играли более компактно и сплочённо. Это ключевые факторы», – заявил Анчелотти в преддверии поединка Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Выездная для мадридского гранда битва с действующим лидером Английской премьер-лиги состоится в среду. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти

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