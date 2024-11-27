Флик восхитился игрой полузащитника «Барселоны»

Рулевой «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отметил выступление Педри после матча Лиги чемпионов с «Брестом» (3:0).

Испанец, на днях отметивший 22-летие, вышел в стартовом составе и отыграл до 88-й минуты, после чего был заменён на Френки де Йонга.

«Педри снова был великолепен, он невероятно хорош с мячом. Я очень доволен нашей полузащитой.

Меня не удивляют успехи Педри и Касадо, ведь я каждый день вижу, как они тренируются. Они очень хороши», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Флика.

На счету Педри три забитых гола и два результативных паса в 19 матчах за «сине-гранатовых» в текущем сезоне.