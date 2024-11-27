Флик ответил на вопрос о состоянии Ямаля

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о возвращении Ламина Ямаля на поле.

Во вторник каталонцы обыграли на своём поле «Брест» в Лиге чемпионов (3:0). Как и в двух предыдущих встреча, 17-летний вингер отсутствовал в заявке из-за травмы.

«Я сказал Ламину, что рассчитываю на него в субботу. Завтра он будет тренироваться с нами», – ответил Флик на вопрос о Ямале в послематчевой беседе со СМИ.

В субботу «Барселона» проведёт домашний матч Ла Лиги против «Лас-Пальмаса». Встреча стартует в 16:00 по московскому времени.

Ламин Ямаль записал себе в актив шесть голов и восемь результативных передач в 16 поединках нынешней кампании.