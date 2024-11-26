Анчелотти – о советах по ротации из-за травмы Винисиуса: «Я тренирую уже 1300 матчей»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о травме вингера Винисиуса Джуниора.

«Да, Винисиус получил травму в конце игры, но это не имеет никакого значения, самое главное, что он травмирован. Скоро он должен вернуться в строй, сейчас нам нужно думать о том, как его заменить.

Советы по ротации? Многие говорят об этом, но нельзя забывать, что я провёл 1300 матчей на посту главного тренера, 1300 раз определял стартовый состав и произвёл 4000, никто не может давать мне советы по этому поводу», – цитирует Анчелотти пресс-служба «Реала».

Завтра, 27-го ноября, подопечные Анчелотти сыграют против «Ливерпуля» в рамках Лиги чемпионов.