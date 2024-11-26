Беллингем назвал игрока, заслужившего «Золотой мяч»

«Победа в Лиге чемпионов была для нас «Золотым мячом». Для меня достаточно того, что я играю в лучшей команде Европы. Мои мысли не сосредоточены на «Золотом мяче». О нем и так много разговоров. Родри – прекрасный игрок, но логичнее было вручить награду кому-то из «Реала». Винисиус заслужил «Золотой мяч», - передает слова англичанина AS.