Беллингем назвал игрока, заслужившего «Золотой мяч»

Хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился мнением о результатах «Золотого мяча». Престижную награду получил опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес.
«Победа в Лиге чемпионов была для нас «Золотым мячом». Для меня достаточно того, что я играю в лучшей команде Европы. Мои мысли не сосредоточены на «Золотом мяче». О нем и так много разговоров. Родри – прекрасный игрок, но логичнее было вручить награду кому-то из «Реала». Винисиус заслужил «Золотой мяч», - передает слова англичанина AS.
Напомним, что Беллингем занял третье место в голосовании «Золотого мяча».
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