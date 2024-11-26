Глава Ла Лиги разделяет позицию Винисиуса

Нападающий Винисиус Жуниор не поможет «Реалу» в ближайшие недели из-за полученной травмы бедра. Реагируя на травму, бразильский футболист пожаловался на напряжённый календарь в футболе. Винисиуса поддержал Хавьер Тебас, который занимает пост президента испанской Ла Лиги.

«Очевидно, что календарь перегружен. Соревнований много, и это приводит к травмам. Это объективный факт. Ла Лига подала в суд на ФИФА в Европейском союзе», - слова Тебаса приводит портал Goal.

В среду, 27 ноября, «Реал» проведёт гостевой матч пятого тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.