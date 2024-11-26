«Барселона» продлит контракты с двумя хавбеками

Новые контракты полузащитников «Барселоны» Педри и Гави уже находятся на стадии подписания. Об этом рассказал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 22-летний Педри и 20-летний Гави станут следующими, с кем каталонцы подпишут новые соглашения.

В нынешнем сезоне Педри принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, отметился тремя голами и стал автором двух ассистов.

На счету Гави семь выходов на поле и ни одного результативного действия в текущей кампании.

После 14 туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в копилке 34 балла.