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В «Реале» принято решение по Гюлеру

26 Ноября 2024 • 13:48 Комментировать

Полузащитник Арда Гюлер получает не так много игрового времени в «Реале», что провоцирует слухи о возможном переходе футболиста в другую команду. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «сливочные» уже отклонили два предложения по Гюлеру. Их делали клубы не из Испании.

Отмечается, что «Реал» не собирается расставаться с Гюлером – турецкий футболист продолжит выступать за команду.

В сезоне 2024/2025 Арда Гюлер провёл 13 официальных матчей. В них 19-летний полузащитник сборной Турции записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

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