Президент «Реала» Перес высказался о Кроосе

Флорентино Перес, который занимает пост президента в «Реале», дал комментарий о бывшем полузащитнике команды Тони Кроосе.

Как известно, Кроос завершил футбольную карьеру после Евро-2024. За «Реал» немецкий футболист выступал на протяжении десяти сезонов.

«Будет трудно снова увидеть кого-то вроде Тони Крооса. Он один из лучших игроков в нашей истории. Он одна из величайших легенд мирового футбола. Его прощание 25 мая было трогательным, незабываемым», - слова Переса приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что Тони Кроос завершил футбольную карьеру уже в 34 года.