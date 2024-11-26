Стало известно, как «Реал» сыграет против «Ливерпуля» без Винисиуса

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти запланировал ряд перестановок перед матчем с «Ливерпулем».

Незадолго до поединка Лиги чемпионов, который пройдёт в среду на «Энфилде», «сливочные» потеряли Винисиуса Жуниора – бразилец получил травму и не попал в заявку на игру. По сведениям Relevo, Анчелотти может вернуться к формации 4-4-2, где пару форвардов составят Килиан Мбаппе и Браим Диас. Также место в старте найдётся и для Арды Гюлера.

Отмечается, что до травмы Винисиуса рулевой мадридского гранда также планировал разместить Мбаппе ближе к левому флангу, как в предыдущей встрече с «Леганесом».