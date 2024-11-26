Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, как «Реал» сыграет против «Ливерпуля» без Винисиуса

26 Ноября 2024 • 07:09 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
1 1.85 X 3.85 2 3.95
27.11 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти запланировал ряд перестановок перед матчем с «Ливерпулем».

Незадолго до поединка Лиги чемпионов, который пройдёт в среду на «Энфилде», «сливочные» потеряли Винисиуса Жуниора – бразилец получил травму и не попал в заявку на игру. По сведениям Relevo, Анчелотти может вернуться к формации 4-4-2, где пару форвардов составят Килиан Мбаппе и Браим Диас. Также место в старте найдётся и для Арды Гюлера.

Отмечается, что до травмы Винисиуса рулевой мадридского гранда также планировал разместить Мбаппе ближе к левому флангу, как в предыдущей встрече с «Леганесом».

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 2
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Карло Анчелотти Килиан Мбаппе Браим Диас Винисиус Жуниор Арда Гюлер ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 26 Ноября
07:09
Стало известно, как «Реал» сыграет против «Ливерпуля» без Винисиуса
25 Ноября
19:39
Аранда: «Матч с «Ливерпулем» может показать, что никакого кризиса у «Реала» не было»
00:09
Вальверде: «Я уже играл справа в защите против «Ливерпуля»
24 Ноября
23:21
Анчелотти ответил, сыграет ли Вальверде в защите против «Ливерпуля»
14:37
Президент «Реала» раскритиковал УЕФА за Лигу чемпионов 1
21 Ноября
03:55
Вальверде ответил на вопрос о матче «Реала» с «Ливерпулем»
14 Ноября
03:48
Стало известно, кто сыграет в защите «Реала» в матче с «Ливерпулем» 20
08 Ноября
05:41
Винисиус – второй по средней оценке в Лиге чемпионов, Кейн – третий
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» потерял важного игрока перед матчем с «Краснодаром» Бубнов назвал точный счёт дерби «Спартак» - «Локомотив» Из-за кого «Манчестер Сити» попал на знатную порку от «Тоттенхэма» «Реал» нашёл нападающего, который может заменить Мбаппе или Винисиуса «Манчестер Сити» может подписать супербомбардира в пару к Холанну «Быки» больше не первые: три игрока, из-за которых «Краснодар» потерял очки в Подмосковье Радимов прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Локомотивом» Анчелотти поставит Мбаппе на новую позицию в «Реале» «Реал» нашёл полузащитника на замену Модричу - названо имя Флик устроил разнос игрокам «Барселоны» после ничьей с «Сельтой»
Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии «Челси» легко победил в гостях у «Лестера»
Спортивные новости
«Вашингтон» в гостях справился с «Флоридой», Мирошниченко отметился голом Дубль Фирстова помог «Торпедо» разгромить в гостях «Спартак» «Ак Барс» на выезде взял верх над ЦСКА в КХЛ «Адмирал» одержал волевую победу над «Амуром» в матче КХЛ Макс Ферстаппен стал четырёхкратным чемпионом «Формулы-1» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Ноября
08:53 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда «Барселона» подпишет Холанна
07:09 · Испания. Ла Лига
Стало известно, как «Реал» сыграет против «Ливерпуля» без Винисиуса
06:59 · Испания. Ла Лига
Хавбек «Реала» Вальверде – лучший в Ла Лиге по пяти показателям
06:08 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Реала» поделился восторгом от трансфера Ольмо в «Барселону»
05:51 · Испания. Ла Лига
Флик рассказал, когда Ямаль вернётся на поле
05:35 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» ведутся споры по Салаху
00:45 · Испания. Ла Лига
Куртуа ответил, чем хочет заняться после завершения карьеры
00:23 · Испания. Ла Лига
«Барселона» запланировала трансфер Дьёкереша – известны детали слухи
25 Ноября
23:34 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» опережает два топ-клуба АПЛ в борьбе за Та
22:49 · Германия. Бундеслига
«Интер» выбирает из трёх известных вратарей слухи
20:23 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» хочет забрать игрока у «Реала» 1
19:58 · Испания. Ла Лига
В Ла Лиге выбрали лучшего тренера ноября
19:22 · Испания. Ла Лига
Мостовой прокомментировал новую травму Захаряна
19:18 · Испания. Ла Лига
Стоит ли Месси возвращаться в «Барселону» 2
19:03 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Захарян может сыграть за «Реал Сосьедад» впервые в сезоне
15:59 · Англия. Премьер-лига
Хавбек «Реала» Гюлер интересен четырём клубам – известны все названия
15:18 · Испания. Ла Лига
Названы сроки восстановления звезды «Реала» Винисиуса
15:11 · Испания. Ла Лига
Винисиус Жуниор сделал заявление после травмы
14:45 · Испания. Ла Лига
Хави – второй, Неймар – десятый: назван лучший футболист «Барселоны» в XXI веке 5
14:36 · Испания. Ла Лига
«Реал» потерял Винисиуса перед матчем с «Ливерпулем» 1
13:56 · Испания. Ла Лига
«Реал» откажется от Родри в пользу другого полузащитника
13:43 · Испания. Ла Лига
В «Реал Сосьедаде» рассказали о проблемах Захаряна
10:11 · Испания. Ла Лига
Звезда «Реала» Мбаппе раскрыл, какие у него отношения с Винисиусом
08:13 · Испания. Ла Лига
Важный игрок «Барселоны» близок к возвращению после травмы 1
07:52 · Испания. Ла Лига
Себальос: «Вальверде хорош на любой позиции» 1
Все новости