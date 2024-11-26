Хавбек «Реала» Вальверде – лучший в Ла Лиге по пяти показателям

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде проводит впечатляющий сезон, что подтверждается статистикой.

Уругваец успел сыграть на пяти разных позициях, включая правый фланг обороны, при этом отметился тремя забитыми голами и двумя ассистами в 13 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Испании.

По данным Opta, на текущий момент Вальверде лидирует в Ла Лиге по количеству голов, забитых из-за пределов штрафной площади (3), а также по количеству ударов в створ с дальней дистанции (9), точных передач на чужой половине поля (441), точных передач в чужой трети (213) и перехватов на чужой половине (13).