Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хавбек «Реала» Вальверде – лучший в Ла Лиге по пяти показателям

26 Ноября 2024 • 06:59 Комментировать
Реал Мадрид
...
Хетафе
01.12 18:15

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде проводит впечатляющий сезон, что подтверждается статистикой.

Уругваец успел сыграть на пяти разных позициях, включая правый фланг обороны, при этом отметился тремя забитыми голами и двумя ассистами в 13 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Испании.

По данным Opta, на текущий момент Вальверде лидирует в Ла Лиге по количеству голов, забитых из-за пределов штрафной площади (3), а также по количеству ударов в створ с дальней дистанции (9), точных передач на чужой половине поля (441), точных передач в чужой трети (213) и перехватов на чужой половине (13).

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Федерико Вальверде

Новости по матчу

Сегодня, 26 Ноября
06:59
Хавбек «Реала» Вальверде – лучший в Ла Лиге по пяти показателям
00:45
Куртуа ответил, чем хочет заняться после завершения карьеры
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ХЕТАФЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» потерял важного игрока перед матчем с «Краснодаром» Бубнов назвал точный счёт дерби «Спартак» - «Локомотив» Из-за кого «Манчестер Сити» попал на знатную порку от «Тоттенхэма» «Реал» нашёл нападающего, который может заменить Мбаппе или Винисиуса «Манчестер Сити» может подписать супербомбардира в пару к Холанну «Быки» больше не первые: три игрока, из-за которых «Краснодар» потерял очки в Подмосковье Радимов прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Локомотивом» Анчелотти поставит Мбаппе на новую позицию в «Реале» «Реал» нашёл полузащитника на замену Модричу - названо имя Флик устроил разнос игрокам «Барселоны» после ничьей с «Сельтой»
Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии «Челси» легко победил в гостях у «Лестера»
Спортивные новости
«Вашингтон» в гостях справился с «Флоридой», Мирошниченко отметился голом Дубль Фирстова помог «Торпедо» разгромить в гостях «Спартак» «Ак Барс» на выезде взял верх над ЦСКА в КХЛ «Адмирал» одержал волевую победу над «Амуром» в матче КХЛ Макс Ферстаппен стал четырёхкратным чемпионом «Формулы-1» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Ноября
07:09 · Испания. Ла Лига
Стало известно, как «Реал» сыграет против «Ливерпуля» без Винисиуса
06:59 · Испания. Ла Лига
Хавбек «Реала» Вальверде – лучший в Ла Лиге по пяти показателям
06:08 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Реала» поделился восторгом от трансфера Ольмо в «Барселону»
05:51 · Испания. Ла Лига
Флик рассказал, когда Ямаль вернётся на поле
05:35 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» ведутся споры по Салаху
00:45 · Испания. Ла Лига
Куртуа ответил, чем хочет заняться после завершения карьеры
00:23 · Испания. Ла Лига
«Барселона» запланировала трансфер Дьёкереша – известны детали слухи
25 Ноября
23:34 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» опережает два топ-клуба АПЛ в борьбе за Та
22:49 · Германия. Бундеслига
«Интер» выбирает из трёх известных вратарей слухи
20:23 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» хочет забрать игрока у «Реала» 1
19:58 · Испания. Ла Лига
В Ла Лиге выбрали лучшего тренера ноября
19:22 · Испания. Ла Лига
Мостовой прокомментировал новую травму Захаряна
19:18 · Испания. Ла Лига
Стоит ли Месси возвращаться в «Барселону» 2
19:03 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Захарян может сыграть за «Реал Сосьедад» впервые в сезоне
15:59 · Англия. Премьер-лига
Хавбек «Реала» Гюлер интересен четырём клубам – известны все названия
15:18 · Испания. Ла Лига
Названы сроки восстановления звезды «Реала» Винисиуса
15:11 · Испания. Ла Лига
Винисиус Жуниор сделал заявление после травмы
14:45 · Испания. Ла Лига
Хави – второй, Неймар – десятый: назван лучший футболист «Барселоны» в XXI веке 5
14:36 · Испания. Ла Лига
«Реал» потерял Винисиуса перед матчем с «Ливерпулем» 1
13:56 · Испания. Ла Лига
«Реал» откажется от Родри в пользу другого полузащитника
13:43 · Испания. Ла Лига
В «Реал Сосьедаде» рассказали о проблемах Захаряна
10:11 · Испания. Ла Лига
Звезда «Реала» Мбаппе раскрыл, какие у него отношения с Винисиусом
08:13 · Испания. Ла Лига
Важный игрок «Барселоны» близок к возвращению после травмы 1
07:52 · Испания. Ла Лига
Себальос: «Вальверде хорош на любой позиции» 1
07:01 · Испания. Ла Лига
Флик принял решение по травмированному Ямалю 1
Все новости