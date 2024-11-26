Экс-игрок «Реала» поделился восторгом от трансфера Ольмо в «Барселону»

Известный бывший игрок и тренер мадридского «Реала» Хорхе Вальдано считает, что «Барселоне» повезло с Дани Ольмо.

Каталонский гранд приобрёл испанского полузащитника минувшим летом у немецкого «РБ Лейпцига». Трансфер обошёлся «сине-гранатовым» в 55 млн евро.

«Играя в полузащите, Ольмо придаёт необычайную плавность команде. Думаю, это лучшее приобретение «Барсы» за последние десятилетия», – цитирует Barca Universal Вальдано.

Дани Ольмо провёл девять матчей за коллектив Ханса-Дитера Флика в текущем сезоне, отметившись пятью забитыми мячами. Контракт чемпиона Европы с «Барселоной» рассчитан до 2030 года.