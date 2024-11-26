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Флик рассказал, когда Ямаль вернётся на поле

26 Ноября 2024 • 05:51 Комментировать
Барселона
...
Лас-Пальмас
30.11 16:00

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился обновлённой информацией о состоянии Ламина Ямаля.

17-летний футболист пропустит ближайший матч Лиги чемпионов против французского «Бреста», однако ждать возвращения вингера в строй осталось недолго.

«Вы знаете уровень Ламина. С ним у нас гораздо больше пространства впереди. Думаю, матч с «Брестом» может стать последним, который он пропустит. В субботу он может выйти на замену», – передаёт Barca Universal слова Ханса-Дитера Флика.

В субботу «сине-гранатовые» проведут домашний матч Ла Лиги против «Лас-Пальмаса». Встреча стартует в 16:00 по московскому времени.

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БАРСЕЛОНА ЛАС-ПАЛЬМАС
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