Флик рассказал, когда Ямаль вернётся на поле

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился обновлённой информацией о состоянии Ламина Ямаля.

17-летний футболист пропустит ближайший матч Лиги чемпионов против французского «Бреста», однако ждать возвращения вингера в строй осталось недолго.

«Вы знаете уровень Ламина. С ним у нас гораздо больше пространства впереди. Думаю, матч с «Брестом» может стать последним, который он пропустит. В субботу он может выйти на замену», – передаёт Barca Universal слова Ханса-Дитера Флика.

В субботу «сине-гранатовые» проведут домашний матч Ла Лиги против «Лас-Пальмаса». Встреча стартует в 16:00 по московскому времени.