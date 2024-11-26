Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Куртуа ответил, чем хочет заняться после завершения карьеры

26 Ноября 2024 • 00:45 Комментировать
Реал Мадрид
...
Хетафе
01.12 18:15

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился долгосрочными планами на будущее.

Контракт 32-летнего бельгийца с «королевским клубом» истекает по окончании сезона-2025/26. Вратарь признался, что хотел бы остаться в клубе и после завершения карьеры.

«Кем я вижу себя через десять лет? К сожалению, к тому времени я уже завершу карьеру. Надеюсь, я буду как-то связан с «Реалом». Возможно, я получу должность в молодёжной академии, либо займусь чем-то, что связано с тренировкой вратарей. Меня это интересует», – передаёт Madrid Xtra слова игрока.

Тибо Куртуа выступает за «Реал» с 2018 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа

Новости по матчу

Сегодня, 26 Ноября
00:45
Куртуа ответил, чем хочет заняться после завершения карьеры
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ХЕТАФЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» потерял важного игрока перед матчем с «Краснодаром» Бубнов назвал точный счёт дерби «Спартак» - «Локомотив» Из-за кого «Манчестер Сити» попал на знатную порку от «Тоттенхэма» «Реал» нашёл нападающего, который может заменить Мбаппе или Винисиуса «Манчестер Сити» может подписать супербомбардира в пару к Холанну «Быки» больше не первые: три игрока, из-за которых «Краснодар» потерял очки в Подмосковье Радимов прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Локомотивом» Анчелотти поставит Мбаппе на новую позицию в «Реале» «Реал» нашёл полузащитника на замену Модричу - названо имя Флик устроил разнос игрокам «Барселоны» после ничьей с «Сельтой»
Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии «Челси» легко победил в гостях у «Лестера»
Спортивные новости
Дубль Фирстова помог «Торпедо» разгромить в гостях «Спартак» «Ак Барс» на выезде взял верх над ЦСКА в КХЛ «Адмирал» одержал волевую победу над «Амуром» в матче КХЛ Макс Ферстаппен стал четырёхкратным чемпионом «Формулы-1» Расселл выиграл Гран-при Лас-Вегаса, Ферстаппен стал чемпионом мира Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Ноября
00:45 · Испания. Ла Лига
Куртуа ответил, чем хочет заняться после завершения карьеры
00:23 · Испания. Ла Лига
«Барселона» запланировала трансфер Дьёкереша – известны детали слухи
25 Ноября
23:34 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» опережает два топ-клуба АПЛ в борьбе за Та
22:49 · Германия. Бундеслига
«Интер» выбирает из трёх известных вратарей слухи
20:23 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» хочет забрать игрока у «Реала» 1
19:58 · Испания. Ла Лига
В Ла Лиге выбрали лучшего тренера ноября
19:22 · Испания. Ла Лига
Мостовой прокомментировал новую травму Захаряна
19:18 · Испания. Ла Лига
Стоит ли Месси возвращаться в «Барселону» 1
19:03 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Захарян может сыграть за «Реал Сосьедад» впервые в сезоне
15:59 · Англия. Премьер-лига
Хавбек «Реала» Гюлер интересен четырём клубам – известны все названия
15:18 · Испания. Ла Лига
Названы сроки восстановления звезды «Реала» Винисиуса
15:11 · Испания. Ла Лига
Винисиус Жуниор сделал заявление после травмы
14:45 · Испания. Ла Лига
Хави – второй, Неймар – десятый: назван лучший футболист «Барселоны» в XXI веке 4
14:36 · Испания. Ла Лига
«Реал» потерял Винисиуса перед матчем с «Ливерпулем» 1
13:56 · Испания. Ла Лига
«Реал» откажется от Родри в пользу другого полузащитника
13:43 · Испания. Ла Лига
В «Реал Сосьедаде» рассказали о проблемах Захаряна
10:11 · Испания. Ла Лига
Звезда «Реала» Мбаппе раскрыл, какие у него отношения с Винисиусом
08:13 · Испания. Ла Лига
Важный игрок «Барселоны» близок к возвращению после травмы 1
07:52 · Испания. Ла Лига
Себальос: «Вальверде хорош на любой позиции» 1
07:01 · Испания. Ла Лига
Флик принял решение по травмированному Ямалю 1
06:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов заплатить 150 млн евро за двух игроков «Барселоны» 2 слухи
06:25 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не сможет подписать игроков в январе
05:53 · Испания. Ла Лига
Вальверде – о капитанской повязке в «Реале»: «Я осуществил мечту»
05:47 · Испания. Ла Лига
Флик недоволен резкими словами Гави об ошибке Кунде 3
03:37 · Италия. Серия А
​«Милан» рассматривает возможность приглашения Фати
Все новости