Куртуа ответил, чем хочет заняться после завершения карьеры

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился долгосрочными планами на будущее.

Контракт 32-летнего бельгийца с «королевским клубом» истекает по окончании сезона-2025/26. Вратарь признался, что хотел бы остаться в клубе и после завершения карьеры.

«Кем я вижу себя через десять лет? К сожалению, к тому времени я уже завершу карьеру. Надеюсь, я буду как-то связан с «Реалом». Возможно, я получу должность в молодёжной академии, либо займусь чем-то, что связано с тренировкой вратарей. Меня это интересует», – передаёт Madrid Xtra слова игрока.

Тибо Куртуа выступает за «Реал» с 2018 года.