«Барселона» запланировала трансфер Дьёкереша – известны детали

«Барселона» заинтересована в приобретении нападающего лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьёкереша.

В каталонском клубе считают шведа идеальным преемником Роберта Левандовски. По сообщениям Diario Sport, руководство «сине-гранатовых» готово выложить за Дьёкереша требуемые 70 млн евро следующим летом, а затем отправить его в аренду в «Спортинг» до истечения срока контракта Левандовски. Таким образом, после возвращения в «Барселону» нынешней звезде лиссабонцев уже не придётся конкурировать с поляком.

Виктор Дьёкереш отметился 24 голами и четырьмя результативными передачами в 19 поединках текущего сезона. Интерес к 26-летнему футболисту также приписывается «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и другим топ-клубам.