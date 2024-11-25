«Атлетико» хочет забрать игрока у «Реала»

«Атлетико» изучает варианты по усилению состава. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, «матрасники» хотят подписать на левый фланг обороны Франа Гарсию из «Реала». Кандидатура Гарсии обсуждается в стане «Атлетико» - 25-летнего игрока высоко ценит рулевой мадридцев Диего Симеоне. Специалист обращал внимание на Франа и раньше.

Стоит сказать, что основным левым защитником «Реала» является Ферлан Менди, поэтому Фран Гарсия в какой-то момент может быть заинтересован в смене клубной прописки. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 15 миллионов евро.