В Ла Лиге выбрали лучшего тренера ноября

В испанской Ла Лиге уже успели выбрать лучшего тренера по итогам ноября. Награду выиграл рулевой «Жироны» Мичел. Об этом сообщается на сайте Ла Лиги.

В уходящем месяце в чемпионате Испании «Жирона» провела три матча. В каждом из них команда одерживала победу – поверженными оказывались «Леганес» (4:3), «Хетафе» (1:0) и «Эспаньол» (4:1).

На текущий момент «Жирона» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.

Добавим, что ближайший матч «Жирона» проведёт в среду, 27 ноября, - против «Штурма» на выезде в Лиге чемпионов. Игра стартует в 20:45 по московскому времени.