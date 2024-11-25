Мостовой прокомментировал новую травму Захаряна

Экс-полузащитник национальной сборной России Александр Мостовой высказался насчет повреждения хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

«У многих футболистов бывают мышечные травмы. Возможно, неправильно восстанавливался или что-то случилось с организмом. Арсену желаю здоровья и скорейшего восстановления», - передает слова Мостового Metaratings.ru.

Ранее было объявлено, что 21-летний полузащитник получил мышечное повреждение.

Арсен пополнил ряды «Реал Сосьедада» летом прошлого года. В общей сложности полузащитник провел 40 поединков за испанский клуб, забил гол и отдал два результативных паса.