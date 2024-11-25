Стоит ли Месси возвращаться в «Барселону»

Самый титулованный игрок в истории футбола Лионель Месси недавно заявил, что хочет вернуться в Каталонию. Игрок прямо сказал: «Собираемся вернуться в Барселону в будущем. Дети, жена, все мы очень скучаем по этому городу. У нас там остались друзья, много всего». Однако его слова были восприняты по-разному. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» прогнозирует возвращение Месси в «Барселону» и оценивает необходимость этого перехода.

Нужно возвращаться

За возвращение Лионеля Месси выступают многие его фанаты. За 18 сезонов, что аргентинец провёл в каталонском клубе, он 10 раз выигрывал звание чемпиона Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. За 835 матчей в различных турнирах забил 709 голов. Очевидно, что возвращение в «родные пенаты» станет одним из главных событий последних лет для Каталонии. И для этого созданы все условия. 29 ноября ФК«Барселона» отметит своё 125-летие и ради этого события готов провести игру в честь Месси, в которой сойдутся легенды каталонского клуба и сборная мира. Эту встречу называют прощальной для Месси, но станет ли она таковой – большой вопрос.

С учётом признания Лионеля о возможном возвращении в Каталонию, стало появляться всё больше информации о том, что перед чемпионатом мира 2026 года форвард может подписать с «Барселоной» краткосрочный контракт, чтобы лучше подготовиться к турниру. К тому же президент клуба Жоан Лапорта весьма заинтересован в возвращении лучшего игрока планеты. А значит, в этом ноябре игра Месси за «Барселону» может не стать последней.

Не нужно возвращаться

После ухода Месси из «Барселоны» клуб пережил непростую финансовую ситуацию. Возвращение лучшего игрока планеты приведёт к перераспределению ресурсов, и финансовый кризис может повториться. Хотя сам Лионель всегда говорил, что готов играть в «Барселоне» на любых условиях, тем не менее в 2021 году предпочёл «ПСЖ».

В текущем сезоне МЛС Месси отыграл 49% игрового времени, но при этом забил 20 мячей в 19 матчах Американской лиги. Вряд ли почти в 38 лет получится показывать в Ла Лиге прежние успехи, когда аргентинец забивал по 50 и более голов за сезон. После облегчённых нагрузок в МЛС будет сложно показать даже половину тех достижений: возраст берёт своё.

В «Барселоне», лидирующей в Ла Лиге, сложился новый, молодой коллектив. Средний возраст всей заявки – 24,3 года, а в лидерах 17-летний Ламин Ямаль, 20-летний Гави и 21-летний Педри. Приход Месси повлечёт перестройку игры на поле и разрушит установившиеся игровые связи, которые приносят результат.

Лионель Месси конечно же вернётся в Барселону. В город, которому посвятил большую часть своей жизни. Только возвращение уже будет в качестве легенды, а не действующего футболиста. Похоже, что и аргентинец это понимает. Красивое прощание в конце ноября станет эффектным завершением европейской части карьеры Месси.

Сезоны Лионеля Месси в «Барселоне» с количеством голов более 50 во всех турнирах

Сезон Матчи (голы) 2010/2011 58 (55) 2011/2012 61 (75) 2012/2013 54 (65) 2014/2015 58 (59) 2016/2017 57 (57) 2018/2019 51 (57)

Константин ЛИЦИН