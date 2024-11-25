Стало известно, когда Захарян может сыграть за «Реал Сосьедад» впервые в сезоне

Арсен Захарян в сезоне 2024/2025 ещё ни разу не появлялся на футбольном поле. Летом российский атакующий полузащитник «Реал Сосьедада» получил травму и перенёс операцию. В настоящий момент Захарян имеет мышечные проблемы, которые не позволяют ему играть.

Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», в ближайшем туре испанской Ла Лиги Захарян на футбольное поле не выйдет. При этом у 21-летнего футболиста есть шансы сыграть против «Леганеса». Этот матч состоится в воскресенье, 8 декабря.

На текущий момент «Реал Сосьедад» располагается на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.