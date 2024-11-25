Названы сроки восстановления звезды «Реала» Винисиуса

Звёздный нападающий «Реала» Винисиус Жуниор угодил в лазарет с травмой бедра. Мадридский клуб в понедельник сообщил о характере повреждения бразильца, но ничего не сказал о сроках его восстановления.

Как сообщает Marca, на восстановление Винисиусу Жуниору понадобится около месяца. Бразилец надеется на то, что он успеет набрать форму к матчу Межконтинентального кубка. Его «Реал» проведёт 18 декабря.

На счету Винисиуса Жуниора 12 голов и восемь голевых передач в 18 официальных матчах сезона 2024/2025.

Напомним, что в воскресенье «Реал» разгромил «Леганес» со счётом 3:0. Винисиус отметился голевой передачей.