Винисиус Жуниор сделал заявление после травмы

«Реал» потерял важного футболиста – нападающий Винисиус Жуниор получил травму и пропустит какое-то время. После публикации мадридским клубом информации о повреждении Винисиуса футболист сделал публикацию в социальных сетях.

«Сумасшедший календарь… Восстанавливаюсь!» - написал Винисиус.

В сезоне 2024/2025 Винисиус Жуниор провёл за «Реал» 18 матчей. В них бразилец записал на свой счёт 12 голов и 8 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Реал» проведёт в среду, 27 ноября, - против «Ливерпуля» на выезде в Лиге чемпионов. Игра стартует в 23:00 по московскому времени.