Хави – второй, Неймар – десятый: назван лучший футболист «Барселоны» в XXI веке

Портал Goal.com представил рейтинг лучших футболистов каталонской «Барселоны» в XXI веке. Первое место занял 37-летний аргентинский форвард Лионель Месси, ныне выступающий в США за «Интер Майами».

Вторую позицию занял полузащитник Хави Эрнандес, а третьим стал Андрес Иньеста. На четвертой строчке расположился центральный форвард Луис Суарес, а на пятой – атакующий полузащитник Роналдиньо.

В десятку лучших также попали следующие футболисты: Серхио Бускетс, Карлес Пуйоль, Дани Алвес, Херард Пике и Неймар.

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