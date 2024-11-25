«Реал» потерял Винисиуса перед матчем с «Ливерпулем»

Звездный форвард мадридского «Реала» Винисиус угодил в лазарет из-за повреждения ноги, об этом рапортует пресс-служба «королевского» клуба.

«Сливочные» сообщили, что после прохождения медицинских тестов у бразильского нападающего диагностирована травма двуглавой мышцы левого бедра. Ожидается, что Винисиус поведет вне игры около трех недель. Таким образом, форвард не поможет «Реалу» в матче общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

В нынешнем сезоне Ла Лиги 24-летний нападающий провел 13 поединков. Жуниор записал на свой счет восемь забитых мячей и пять голевых передач.