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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» откажется от Родри в пользу другого полузащитника

25 Ноября 2024 • 13:56 Комментировать

Полузащитник сборной Испании и «Реал Сосьедада» Мартин Субименди может перейти в другой клуб Ла Лиги - «Реал». Об этом информируют журналисты газеты Marca.

Согласно сведениям источника, «королевский» клуб хочет подписать в среднюю линию новичка, который смог бы закрыть потерю Тони Крооса. «Реал» отдает предпочтение подписанию Субименди, нежели приглашению обладателя «Золотого мяча» Родри Эрнандеса.

Стоит отметить, что клаузула Субименди составляет 60 миллионов евро. Кроме «Реала», в трансфере полузащитника заинтересованы лондонский «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

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