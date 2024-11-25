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В «Реал Сосьедаде» рассказали о проблемах Захаряна

25 Ноября 2024 • 13:43 Комментировать

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян испытывает проблемы со здоровьем. Об этом рассказали в пресс-службе испанского клуба.

«У игрока проблемы с мышцами. Мы не знаем, когда он сможет вернуться к матчам», - рассказали в пресс-службе корреспонденту «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Захарян в августе перенес хирургическое вмешательство на лодыжке. В середине октября россиянин возобновил тренировочные занятия.

В прошлом сезоне Арсен провел 40 поединков за испанскую команду. 21-летний полузащитник записал на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян
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