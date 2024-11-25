Неймар хочет перейти в испанский суперклуб, но не в «Барселону»

Звездный бразильский форвард Неймар задумывается над сменой клубной прописки. В настоящий момент 32-летний игрок выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Хиляль».

Как сообщается на страницах портала Todofichajes, Неймар хочет вернуться в испанскую Ла Лигу, где ранее выступал за каталонскую «Барселону». При этом форвард рассчитывает перейти в мадридский «Реал», а не вернуться на «Камп Ноу». Бразилец хочет объединиться с Винисиусом Жуниором и Килианом Мбаппе, с которыми у него сложились хорошие отношения.

Контракт Неймара с саудовским клубом рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 30 миллионов евро.