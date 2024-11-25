Звезда «Реала» Мбаппе раскрыл, какие у него отношения с Винисиусом

«Сейчас я отлично чувствую себя физически. Взаимодействие с Винисиусом? У нас хорошие отношения. То же самое могу сказать и о других футболистах «Реала». Мы намерены выиграть большое количество трофеев», - передает слова 25-летнего нападающего газета Marca.