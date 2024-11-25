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Звезда «Реала» Мбаппе раскрыл, какие у него отношения с Винисиусом

25 Ноября 2024 • 10:11 Комментировать

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался посло гостевой победы над «Леганесом» в матче 14-го тура чемпионата Испании. «Сливочные» выиграли со счетом 3:0, француз отметился одним голом.

«Сейчас я отлично чувствую себя физически. Взаимодействие с Винисиусом? У нас хорошие отношения. То же самое могу сказать и о других футболистах «Реала». Мы намерены выиграть большое количество трофеев», - передает слова 25-летнего нападающего газета Marca.

Напомним, что Килиан пополнил ряды «королевского» клуба минувшим летом. 25-летний форвард принял участие в 12 поединках, записав на свой счет семь забитых мячей и одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор ещё теги
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