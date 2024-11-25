Важный игрок «Барселоны» близок к возвращению после травмы

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо скоро вернётся в состав команды.

Из-за травмы, полученной в июльском матче Кубка Америки, уругваец ещё не играл за «сине-гранатовых» в нынешнем сезоне. Согласно сведениям Mundo Deportivo, уже в текущем месяце Араухо может впервые попасть в заявку «Барселоны» на матч при Хансе-Дитере Флике. Вполне вероятно, что 25-летний центрбек окажется на скамейке запасных в поединке Ла Лиги против «Лас-Пальмаса», который состоится 30 ноября.

На счету Рональда Араухо в общей сложности 150 игр в цветах каталонского гранда во всех турнирах с момента дебюта в 2019 году.