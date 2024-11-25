Себальос: «Вальверде хорош на любой позиции»

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос похвалил своего одноклубника Федерико Вальверде.

Воскресный матч Ла Лиги против «Леганеса» стал для уругвайского хавбека особенным: он вывел команду на поле с капитанской повязкой, сыграл на непривычной позиции справа в обороне и отметился забитым мячом. Встреча завершилась победой «сливочных» со счётом 3:0.

«Феде скромно проделывает свою работу на протяжении многих лет. Он отлично проявляет себя, на какой бы позиции ему ни приходилось играть. Поздравляю его с капитанством. Для меня он источник вдохновения», – заявил в послематчевом интервью Себальос.