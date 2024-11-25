Флик принял решение по травмированному Ямалю

Рулевой «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не торопится возвращать на поле вингера Ламина Ямаля.

17-летний футболист пропустил два последних матча «сине-гранатовых» из-за травмы лодыжки. Как известно, вундеркинд ещё не залечил повреждение, поэтому его участие в предстоящем поединке Лиги чемпионов против «Бреста» почти исключено. По данным Diario Sport, Флик не намерен рисковать здоровьем юного испанца. Наставник выпустит игрока только тогда, когда тот полностью восстановится и наберёт оптимальную форму.

«Барселона» набрала всего одно очко в трёх встречах Ла Лиги, когда Ламин Ямаль отсутствовал в стартовом составе. В 11 играх с ним команда не допустила ни одной осечки.