«Барселона» не сможет подписать игроков в январе

«Барселона» вряд ли сможет рассчитывать на усиление состава в зимнее трансферное окно.

Каталонский гранд по-прежнему ограничен на рынке из-за финансовых трудностей, и в ближайшее время ситуация не претерпит кардинальных изменений. По информации Diario Sport, в «Барселоне» практически уверены, что не смогут никого подписать в январе.

«Сине-гранатовые» возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги после 14 туров с 34 набранными очками. Идущий вторым мадридский «Реал» набрал на четыре балла меньше, имея при этом один матч в запасе.

Во вторник коллектив Ханса-Дитера Флика сыграет на своём поле против французского «Бреста» в Лиге чемпионов.