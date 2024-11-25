Вальверде – о капитанской повязке в «Реале»: «Я осуществил мечту»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде вывел команду на поле с капитанской повязкой.

«Сливочные» одолели на выезде «Леганес» (3:0) в матче Ла Лиги, а уругваец, игравший на позиции правого защитника, забил второй мяч своей команды. После завершения поединка 26-летний игрок высказался о статусе капитана.

«Сегодня я осуществил свою мечту, надев капитанскую повязку. Для меня это честь», – передаёт Madrid Xtra слова хавбека.

Федерико Вальверде провёл 275 матчей за «Реал» с момента переезда из Уругвая в 2016 году. На счету футболиста 24 забитых гола и 25 результативных передач.