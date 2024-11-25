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Чемпионат Испании. Ла Лига

Флик недоволен резкими словами Гави об ошибке Кунде

25 Ноября 2024 • 05:47 Комментировать
Сельта
2:2
Барселона

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик недоволен открытой критикой Жюля Кунде, которую позволил себе Гави.

Француз допустил грубую результативную ошибку в матче с «Сельтой», из-за которой «сине-гранатовые» упустили победу в концовке (2:2). Высказываясь об этом эпизоде, Гави был откровенен: «Первый пропущенный гол – это просто шутка. Он должен был выбить мяч. Это футбол, нам нужно учиться», – сказал испанец.

Флик не одобрил поведение Гави – рулевой был недоволен открытой критикой Кунде с его стороны, докладывает Diario Sport. Немецкий специалист полностью доверяет защитнику и часто приводит его в пример как одного из самых ответственных игроков команды.

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