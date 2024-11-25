Мбаппе рассказал, что его удивило в «Реале»

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе дал интервью после победы над «Леганесом» (3:0).

Француз отметился голом на 43-й минуте и положил начало разгрому соперников «сливочных». Место в стартовом составе мадридского гранда занял центральный защитник Рауль Асенсио, переведённый из дубля в связи с кризисом травм в обороне. 21-летний футболист выступил за основу лишь во второй раз в карьере, но удостоился похвалы за свою игру.

После завершения встречи Мбаппе отметил высокий уровень второй команды «Реала»: «У был удивлён уровнем «Кастильи». Не знал, что игроки оттуда так хороши», – приводит Madrid Zone слова звёздного нападающего.