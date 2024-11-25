Саудовские «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср» готовы поспорить за нападающего «Барселоны» Ансу Фати.

22-летний игрок страдает из-за постоянных травм, из-за чего нечасто появляется на поле. Испанца регулярно связывают с возможной сменой клубной прописки, число предполагаемых претендентов на него постоянно растёт. Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Fichajes, число заинтересованных пополнили два гранда чемпионата Саудовской Аравии – «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср».

Ансу Фати принял участие в семи поединках «Барселоны» в нынешней кампании. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 15 млн евро.