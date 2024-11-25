«Атлетик» выиграл баскское дерби

Середняки, соседи по таблице чемпионата Испании, «Атлетик» и «Реал Сосьедад» сыграли баскское дерби. Гости чуть чаще контролировали мяч, так как был вынуждены пытаться отыграться.

К сожалению, ударов по воротам почти не было, а остроты было еще меньше. На 26-й минуте команда из Бильбао повела - Нико Уильямс набросил мяч, и Ойян Сансет прицельно пробил головой - 1:0.

«Атлетик» набрал три очка и ворвался в топ-пятерку, соперник делит 10-е место.