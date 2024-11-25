«Атлетик» выиграл баскское дерби

Середняки, соседи по таблице чемпионата Испании, «Атлетик» и «Реал Сосьедад» сыграли баскское дерби. Гости чуть чаще контролировали мяч, так как был вынуждены пытаться отыграться.
К сожалению, ударов по воротам почти не было, а остроты было еще меньше. На 26-й минуте команда из Бильбао повела - Нико Уильямс набросил мяч, и Ойян Сансет прицельно пробил головой - 1:0.
«Атлетик» набрал три очка и ворвался в топ-пятерку, соперник делит 10-е место.
Протокол игры
|(1:0) Сансет Ойян26'
Агирреcабала Хулен•Де Маркос Оскар•Вивиан Даниэль•Йерай Альварес•Юри Берчиче• 90'Руис Иньиго 76'77' (Эррера Андер (77') •Прадос Беньят 41'60' (Хаурегисар Микель (60') •Уильямс Иньяки77' (Беренгер Алекс (77') •Сансет Ойян70' (Гомес Унаи (70') •Уильямс Нико•Джало Альваро60' (Гурусета Горка (60')
Ремиро Алехандро•Арамбуру Хон84' (Ариц Элустондо (84') •Субельдия Игор• 21'Агер Наиф• 90'Хави Лопеc 53'75' (Муньос Айхен (75') •Субименди Мартин•Кубо Такефуса60' (Бекер Шеральдо (60') •Сучич Лука•Гомес Серхио•Барренечеа Андер60' (Браис Мендес (60') •Оярсабаль Микель
24 ноября. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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