Винисиус впервые ассистировал Мбаппе

Винисиус Жуниор отметился результативной передачей на Килиана Мбаппе в матче Ла Лиги против «Леганеса» (3:0).

Бразилец ассистировал французу на 43-й минуте – так «сливочные» открыли счёт во встрече. По информации Opta, это первый случай, когда Мбаппе забил за «Реала» после паса Винисиуса.

В активе 25-летнего форварда девять забитых мячей в нынешней кампании, в то время как его бразильский товарищ отметился шестью ассистами, но ранее первый ещё не забивал с передач второго.

Килиан Мбаппе пополнил ряды «Реала» минувшим летом, перебравшись из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента.