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Вальверде – второй в топ-лигах по голам из-за пределов штрафной за последние три сезона

25 Ноября 2024 • 00:33 Комментировать
Леганес
0:3
Реал Мадрид

Футболист мадридского «Реала» Федерико Вальверде вновь поразил ворота ударом с дальней дистанции.

Уругвайский полузащитник, игравший справа в обороне, отличился в матче против «Леганеса» (3:0). В активе 26-летнего хавбека уже три гола в нынешнем розыгрыше Ла Лиги – во всех случаях он забивал ударами из-за пределов штрафной. По данным Opta, только Килиан Мбаппе (10) опережает Вальверде (9) по голам с дальней дистанции во всех турнирах среди представителей пяти ведущих лиг с начала сезона-2022/23.

В общей сложности на счету Федерико Вальверде четыре забитых мяча и два результативных паса в 18 поединках нынешней кампании.

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