Мбаппе высказался о смене позиции в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своей позиции.

В воскресном матче против «Леганеса» (3:0) француз сыграл на более привычной для себя позиции ближе к левому краю атаки, в то время как на острие действовал Винисиус Жуниор. На 43-й минуте Мбаппе поразил ворота соперников, открыв счёт в поединке.

«Я всегда хочу побеждать. Мы приехали сюда за тремя очками после вчерашней ничьей «Барселоны». Думаю, я провёл хорошую игру на другой позиции. Я могу играть где угодно. Главное для меня – помогать команде и выступать хорошо. У меня отличные взаимоотношения с Вини», – передаёт Madrid Xtra высказывания Килиана из послематчевого интервью.