Анчелотти ответил, сыграет ли Вальверде в защите против «Ливерпуля»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о позиции Федерико Вальверде.
Уругваец сыграл справа в обороне в воскресном поединке Ла Лиги с «Леганесом», который завершился победой «сливочных» со счётом 3:0. На 66-й минуте номинальный хавбек отметился забитым мячом.
«Вальверде справа в защите в матче с «Ливерпулем»? Мне нужно подумать, на какой позиции он выйдет на «Энфилде». Наша полузащита здорово укомплектована: Камавинга находится в лучшей форме, Себальос провёл отличную игру, а Модрич всегда хорош.
Сегодня Феде потрясающе себя проявил. Для меня он лучший правый защитник в мире после Карвахаля и Лукаса Васкеса», – заявил на пресс-конференции Анчелотти.
Встреча «Ливерпуля» с «Реалом» состоится 27 ноября.
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