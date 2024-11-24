Анчелотти ответил, сыграет ли Вальверде в защите против «Ливерпуля»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о позиции Федерико Вальверде.

Уругваец сыграл справа в обороне в воскресном поединке Ла Лиги с «Леганесом», который завершился победой «сливочных» со счётом 3:0. На 66-й минуте номинальный хавбек отметился забитым мячом.

«Вальверде справа в защите в матче с «Ливерпулем»? Мне нужно подумать, на какой позиции он выйдет на «Энфилде». Наша полузащита здорово укомплектована: Камавинга находится в лучшей форме, Себальос провёл отличную игру, а Модрич всегда хорош.

Сегодня Феде потрясающе себя проявил. Для меня он лучший правый защитник в мире после Карвахаля и Лукаса Васкеса», – заявил на пресс-конференции Анчелотти.

Встреча «Ливерпуля» с «Реалом» состоится 27 ноября.